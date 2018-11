Stati Uniti-Russia: amministrazione Trump avvierà nuove sanzioni contro Mosca su caso Skripal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione, la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha detto che il dipartimento sta "consultando il Congresso in merito ai prossimi passi" come richiesto dalla legge. Il dipartimento di Stato aveva promesso ad agosto di imporre sanzioni "molto severe" alla Russia dopo 90 giorni, a meno che Mosca non avesse fornito "garanzie affidabili" sulla fine dell'utilizzo di armi chimiche e consentito ispezioni in loco da parte delle Nazioni Unite. L'ex direttore dell'intelligence russa Sergej Skripal e sua figlia Julia, sono stati avvelenati il marzo scorso nella città di Salisbury con l'utilizzo dell'agente nervino della classe “Novichok". Per le autorità britanniche Aleksander Petrov e Ruslan Boshirov, sono i due cittadini russi sospettati dell'avvelenamento di Skripal e della figlia. (Was)