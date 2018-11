Difesa: cordoglio del ministro Trenta per carabiniere travolto da treno a Caserta durante inseguimento

- Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, appresa la notizia della tragica scomparsa del vicebrigadiere Emanuele Reali, avvenuta in attività di servizio, ha espresso il più sentito cordoglio e profonda solidarietà alla famiglia del sottufficiale deceduto e a tutta l’Arma dei Carabinieri. E' quanto si apprende da un comunicato stampa. “Alla famiglia del vicebrigadiere Emanuele Reali va il sentimento di vicinanza di tutte le Forze Armate e mio personale. Sono vicina alla moglie e alle due piccole bambine del Brigadiere e all’Arma dei Carabinieri, che vivono questo momento di lutto e sacrificio, condiviso da tutto il personale della Difesa”. Il vicebrigadiere Emanuele Reali, 34 anni, lascia la moglie e due figlie piccole. Era effettivo all’aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta. La disgrazia è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, nel corso di un operazione di polizia. Il brigadiere, mentre inseguiva a piedi un uomo destinatario di un ordine di custodia cautelare per furti e rapine, è stato travolto da un treno regionale in transito ed è deceduto sul colpo. (Com)