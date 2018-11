Stati Uniti: elezioni di medio termine, Trump vota per corrispondenza e Melania twitta “Vota Red” (2)

- Le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti che si svolgono oggi interessano il Congresso dove in palio ci sono i 435 membri della Camera dei rappresentanti (dove il mandato ha durata biennale) e un terzo dei 100 membri del Senato, ovvero 35, dove invece si resta in carica sei anni. Oltre ai seggi a Washington, sono in gioco 6.665 cariche statali e migliaia di incarichi a livello locale tra assemblee elettive e i governatori di alcuni singoli Stati (36 dei 50 Stati membri degli Stati Uniti). Le elezioni di midterm si tengono ogni quattro anni, ovvero due anni dopo le elezioni presidenziali, e sono considerate dei veri e propri banchi di prova per il presidente in carica. Si caricano infatti di un importante significato politico e di giudizio dell'operato del presidente e il loro esito determina le scelte politiche del successivo biennio. L'attuale Congresso vede il partito Repubblicano avere la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato. (segue) (Was)