Difesa: cordoglio dell'Arma dei Carabinieri per vicebrigadiere travolto da treno a Caserta durante inseguimento

- Il comandante generale Giovanni Nistri e tutta l'Arma dei Carabinieri si stringono compatti intorno alla moglie Matilde e alle figlie Giorgia e Paola del vicebrigadiere Emanuele Reali, deceduto in serata a Caserta investito da un treno mentre inseguiva un malvivente. Lo si apprende da un comunicato stampa. "Il sacrificio di Emanuele Reali resterà sempre vivo nella memoria di tutti i Carabinieri", si legge nella nota. Il vicebrigadiere Emanuele Reali, 34 anni, lascia la moglie e due figlie piccole. Era effettivo all’aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta. La disgrazia è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, nel corso di un operazione di polizia. Il brigadiere, mentre inseguiva a piedi un uomo destinatario di un ordine di custodia cautelare per furti e rapine, è stato travolto da un treno regionale in transito ed è deceduto sul colpo. (Com)