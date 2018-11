Stati Uniti-Canada: telefonata tra segretario Pompeo e ministro Esteri Freeland, discusse sanzioni Iran e caso Khashoggi (2)

- Khashoggi, editorialista del Washington Post, è scomparso a Istanbul un mese fa, dopo una visita al consolato saudita per ottenere i documenti di cui aveva bisogno per sposare la sua fidanzata turca. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, i media turchi hanno citato fonti della polizia secondo i quali l'uomo era stat ucciso e il suo corpo smembrato all'interno del consolato da parte di una squadra saudita. Il 20 ottobre scorso l’Arabia Saudita ha ammesso che Khashoggi è stato ucciso all’interno della sua missione diplomatica a Istanbul, accreditando inizialmente la tesi secondo la quale il giornalista avrebbe perso la vita a seguito di una colluttazione con agenti di sicurezza arrivati a Istanbul per interrogarlo. Successivamente, il procuratore capo Saud bin Abdullah Muajab ha ammesso che il delitto è stato “premeditato”. Le autorità di Riad hanno incolpato dell’assassinio 18 cittadini sauditi e hanno rimosso dai rispettivi incarichi il consigliere della corte reale Saud al Qahtani e il vice capo dell'intelligence Ahmed Asiri. (Was)