Canada: premier Trudeau si recherà a Singapore e Papua Nuova Guinea la prossima settimana

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau si recherà a Singapore e in Papua Nuova Guinea la prossima settimana, nel tentativo di espandere i rapporti commerciali di Ottawa con i mercati in crescita in Asia. E' quanto si apprende da un comunicato dell'ufficio del premier. "Negli ultimi tre anni, il governo del Canada ha aperto la porta a nuovi mercati - assicurando accordi di libero scambio con l'Unione Europea e i mercati asiatici in crescita - e ha tenuto la porta aperta al nostro più grande mercato attraverso un accordo commerciale nordamericano modernizzato“, si legge. A Singapore, Trudeau parteciperà agli eventi a margine del 33 esimo Summit dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) e incontrerà l'omologo Lee Hsien Loong e il presidente Halimah Yacob. Trudeau incontrerà inoltre leader aziendali e parteciperà a un seminario nell'ambito del Singapore FinTech Festival per sostenere le piccole e medie imprese canadesi in Asia. Trudeau si recherà poi in Papua Nuova Guinea per l'incontro tra i leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). (Was)