Stati Uniti: elezioni medio termine, elettori alle prese con problemi tecnici, lunghe file e voti rifiutati

- Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti sono state caratterizzate da alcuni problemi registrati un po' in tutto il paese. Come riferisce la stampa statunitense, tra le principali criticità riscontrate nella giornata vi sono state le lunghe file ai seggi, i problemi tecnici con i dispositivi di preferenza e i voti rifiutati dai funzionari elettorali. In Georgia, gli elettori hanno aspettato più di quattro ore per votare in una scuola elementare nella periferia di Atlanta, dove alcuni dispositivi per il voto all'inizio della giornata non funzionavano. Gli stessi problemi tecnici sono emersi a New York e in Arizona. Alcuni gruppi per i diritti civili e funzionari elettorali hanno raccolto migliaia di segnalazioni di irregolarità. Un gruppo che raccoglie diverse organizzazioni per i diritti di voto ha riferito di avere ricevuto più di 10.000 chiamate entro le 11.30 del mattino. Nel Nord Dakota, un avvocato per i diritti di voto ha dichiarato che decine di elettori nativi americani sono stati respinti a causa di problemi con la loro identificazione. (Was)