Stati Uniti: elezioni medio termine, chiudono i primi seggi nell'Indiana e nel Kentucky (3)

- I Democratici, che ormai da mesi vedono ridimensionarsi la speranza di una "onda blu" che assegni loro il controllo di entrambe le camere, hanno visto calare ulteriormente i loro consensi negli ultimi sondaggi, ma paiono comunque in grado di invertire i rapporti di forza alla Camera. Secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News, i Democratici hanno perso slancio mantenendosi comunque avanti di 7 punti, al 50 per cento contro il 43 per cento, numeri confermati anche da altre rilevazioni. Ma non c'è alcuna garanzia che il partito possa vincere anche perché la forte economia statunitense gioca a favore del presidente Trump. Per ottenere il controllo della Camera, ai democratici servono 23 seggi. Al Senato, i repubblicani hanno 51 seggi contro i 49 dei democratici, ma qui le speranze dei democratici di riconquistare la maggioranza sono meno concrete perché solo 9 dei 33 seggi in palio sono difesi dai repubblicani, mentre gli altri sono occupati dai democratici e che dovranno cercare di riconfermare. Dei 9 seggi in mano repubblicana in pochi esiste una concreta possibilità di vittoria dei democratici. (Was)