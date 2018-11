Stati Uniti: elezioni di medio termine, repubblicani avanti in Indiana e Kentucky

- Dai dati parziali emersi dai primi seggi elettorali chiusi di queste elezioni di medio termine negli Stati Uniti, ovvero negli stati dell'Indiana e del Kentucky, i candidati repubblicani sono avanti rispetto agli esponenti democratici. In Indiana, per il seggio al Senato, il repubblicano Mike Braun si attesta al 58,7 percento percento dei voti contro il 37 percento del senatore democratico Joe Donnelly, secondo quanto riferito dagli exit poll della "Cnn". Nell'Indiana i sondaggi davano i due candidati molto vicini. Nel Kentucky il deputato repubblicano Hal Rogers è il primo deputato eletto della Camera dei Rappresentanti. Ne l sesto distretto congressuale del Kentucky il deputato repubblicano Garland Barr è davanti alla democratica Amy McGrath per un seggio alla Camera dei rappresentanti con il 58 percento dei voti, rispetto il 40 percento di McGrath.(Was)