Stati Uniti-Danimarca: segretario di Stato Pompeo discute con omologo danese delle presunte azioni criminali dell'Iran in Europa

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il ministro degli esteri danese, Anders Samuelsen, hanno discusso oggi dell'importanza di una risposta collettiva da parte dell'Ue per ritenere l'Iran responsabile dei presunti atti di terrorismo in Europa. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, in un comunicato stampa. I due diplomatici hanno affrontato le accuse da parte di Copenaghen contro Teheran per il tentato assassinio di membri di un gruppo dissidente iraniano che vive in Danimarca. “(I due) Hanno anche discusso dell'importanza di una forte azione collettiva dell'Ue per ritenere l'Iran responsabile dell'uso continuato del terrorismo sul suolo europeo", si legge. "Il segretario Pompeo ha elogiato la risposta rapida e forte della Danimarca e ha ribadito che la campagna Usa contro l'Iran è la risposta a questo tipo di comportamento aberrante del regime iraniano", ha detto Nauert. (segue) (Was)