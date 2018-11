Stati Uniti-Canada: premier canadese Trudeau, tariffe Usa non hanno forzato i negoziati Nafta (2)

- Trump aveva affermato lo scorso mese di essere riuscito a rinegoziare l'accordo di libero scambio nordamericano con il Canada e il Messico grazie alle sue tattiche dal pugno duro. "Senza tariffe non staremmo parlando dell'accordo", aveva dichiarato Trump. Gli Stati Uniti dallo scorso giugno applicano dazi su acciaio (25 per cento) e alluminio (10 per cento) sulle importazioni provenienti da Unione europea, Canada e Messico. Tariffe alle quali i due vicini di casa degli Stati Uniti hanno risposto imponendo propri prelievi di ritorsione alle importazioni statunitensi. Le tariffe sono però ancora in corso sebbene i tre paesi abbiano raggiunto un accordo di principio sul nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord. (segue) (Was)