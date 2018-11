Stati Uniti-Canada: premier canadese Trudeau, tariffe Usa non hanno forzato i negoziati Nafta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto a fine settembre da Canada, Messico e Stati Uniti è adesso all'esame dei rispettivi parlamenti per la ratifica. In attesa di ulteriori aggiustamenti, i media hanno diffuso i principali contenuti del testo. Il tema da sempre considerato il più spinoso nella trattativa riguarda le regole d'origine per le componenti delle automobili da vendere senza oneri doganali. Washington - sollevando forti resistenze nei produttori messicani e canadesi - aveva chiesto di portare la percentuale di pezzi prodotti nel continente dal 62,5 all'82, fissando un minimo del 50 per cento di pezzi prodotti in Usa. L'intesa è maturata sulla quota del 75 per cento, con un impegno ad aumentare la parte statunitense. A questa condizione si aggiunge l'obbligo che il 40-45 per cento delle auto (a seconda del modello) venga prodotto da manodopera pagata non meno di 16 dollari all'ora, un paletto con cui dovrà misurarsi soprattutto il comparto produttivo messicano. (segue) (Was)