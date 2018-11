Prescrizione: Conte, riforma sacrosanta prevista in contratto, da mettere a punto dal punto di vista tecnico

- "Uno Stato che non riesce a terminare un processo penale perché c'è una prescrizione, ha fallito". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite a "DiMartedì". In merito alla proposta del Movimento 5 stelle di bloccare la prescrizione dopo il primo grado di processo, il premier ha spiegato :"Ci riuniremo perché, come è scritto nel contratto, sulla prescrizione entrambe le forze politiche si sono impegnate con una riforma efficace. La soluzione - ha concluso - è sacrosanta dobbiamo metterla a punto dal punto di vista tecnico". (Rin)