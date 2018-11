Venezuela: viceministro Esteri, Ue appoggi dialogo e non sanzioni

- Invece di continuare a perseguire la strada delle sanzioni, mostrando la "subordinazione" nei confronti degli Stati Uniti, l'Ue dovrebbe appoggiare gli sforzi per un dialogo interno al Venezuela. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il viceministro degli Esteri per l'Europa, Yvan Gil, commentando la decisione del Consiglio economia e finanza dell'Ue di rinnovare le attuali misure restrittive a Caracas. Il governo venezuelano considera "deplorevole il fatto che la burocrazia dell'Ue, e in particolare il Consiglio insista nella decisione di applicare una misura coercitiva unilaterale nei confronti del popolo e dei dipendenti pubblici venezuelani", la cui unica colpa è quella di svolgere un ruolo nelle istituzioni nazionali, ha detto Gil citando il caso dell'attuale vicepresidente Delcy Rodriguez, sanzionata "per quanto fatto nel ruolo di presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc)", organo la cui creazione è stata contestata da opposizioni e parte della comunità internazionale. (segue) (Res)