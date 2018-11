Venezuela: viceministro Esteri, Ue appoggi dialogo e non sanzioni (2)

- Gil, ospite di un foro economico organizzato nella città di Cesena dall'Istituto italo-latino americano (Iila), critica a questo proposito la "pretesa" dell'Unione europea di voler decidere quali istituzioni venezuelane siano da legittimare o meno, esercizio che spetta solo ai venezuelani. L'Anc, ricorda il viceministro, è stata eletta con il voto di "oltre 8 milioni di persone" nonostante le "minacce di sanzioni e di boicottaggio" pronunciate alla vigilia anche dai Ventotto. Ma soprattutto, ha proseguito Gil, è "da condannare il fatto che l'Ue non valuti" la situazione del Venezuela "in base a un criterio autonomo, ma si pieghi alle indicazioni di un governo, come quello statunitense di Donald Trump, fermamente convinto della strada della tensione". Il funzionario accusa l'Ue di impegnarsi in "uno sforzo non comune per non riconoscere il valore della parola dialogo". Bruxelles, anche "in considerazione dei tanti europei che vivono in Venezuela" dovrebbe prendere "seriamente in considerazione l'idea di propiziare un dialogo interno". (segue) (Res)