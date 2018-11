Venezuela: viceministro Esteri, Ue appoggi dialogo e non sanzioni (3)

- Sul punto, il viceministro ha rilevato la presenza all'interno dell'Ue di "due posizioni. Una, quella dell'attuale governo spagnolo, di promuovere una soluzione pacifica all'interno del Venezuela. E l'altra, che non sappiamo da chi è guidata, più vicina alle posizioni della Casa Bianca". Nelle ultime settimane, il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell ha in più occasioni segnalato che la strada delle sanzioni, da sola, non basta per far uscire il paese dalla crisi. Le misure restrittive che oggi l'Ue ha rinnovato erano state attivate il 13 novembre 2017 e prevedono un embargo sulle armi e sulle attrezzature per repressioni interne, nonché un divieto di viaggio per 18 persone che ricoprono incarichi ufficiali e che sono ritenute responsabili delle violazioni dei diritti umani nonché dell'indebolimento della democrazia e dello stato di diritto in Venezuela. (Res)