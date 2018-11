Olimpiadi: Violi (M5S), Polemiche sui fondi premature a otto anni da un evento non ancora affidato.

- Non possiamo che condividere la mozione approvata dal Consiglio regionale. Il Governo, in entrambe le sue espressioni, non ha mancato di supportare politicamente i giochi olimpici invernali. Così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta la mozione sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. "Quanto alle opere e alle infrastrutture - prosegue Violi - ci auguriamo che si facciano quelle che servono davvero al nostro arco alpino. A otto mesi dall'eventuale affidamento dei giochi e a otto anni dall'evento però, le polemiche sui finanziamenti del Governo sono premature". "In Italia - conclude Violi - il sostegno politico ai giochi olimpici invernali c'è. Ci auguriamo di portare a casa a giugno le Olimpiadi, sarà quella l'occasione per una riflessione più ampia", (Rem)