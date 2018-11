Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNELa vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, partecipa alla prima giornata dell’ottava edizione della conferenza internazionale Integrating Cities, organizzata da Eurocities, rete che riunisce 140 città europee.Fabbrica del Vapore, via Procaccini (ore 9.00)L’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, interviene alla presentazione della mostra “Milano e il Cinema”, in programma nelle sale del Palazzo dall’8 novembre al 10 febbraio 2019.Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6 (ore 12.00)L’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, interviene alla conferenza stampa di presentazione del 7° SOUQ Film Festival.Piccolo Teatro Grassi - Chiostro “Nina Vinchi”, via Rovello 2 (ore 12.30)L’assessore alle Politiche del lavoro Cristina Tajani partecipa al seminario “Migrazione e mobilità sociale. Affermazione della cittadinanza attraverso il lavoro” organizzato dalla Casa della Cultura nell’ambito della quinta edizione del progetto “Milano si fa storia, Milano città aperta e plurale. Trasformazioni sociali e urbane”.Casa della Cultura, via Borgogna 3 (dalle ore 14.30)Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia Privata, Sistema Agricolo Milanese. Presiede il consigliere Bruno Ceccarelli. Ordine del giorno: adozione del nuovo Documento di Piano, della variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio. Ai lavori partecipano ll'Assessore Pierfrancesco Maran e gli architetti Franco Zinna e Simona Collarini.Palazzo Marino - sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle ore 14.30 alle ore 17.30)CITTÀ METROPOLITANAWorkshop “Cambiamenti climatici e territorio: linee guida e proposte operative della Città metropolitana di Milano. Progetti territoriali Cariplo 2017”.Palazzo Isimbardi - sala Affreschi via Vivaio 1 (ore 09.30)REGIONEProseguono i percorsi di educazione alla legalità e alla democrazia riservati alle scuole secondarie di secondo grado organizzati dal Consiglio regionale denominati “Consiglieri per un giorno”.Palazzo Pirelli - Auditorium Gaber, via Fabio Filzi 22 (dalle 9 alle 13)L'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli partecipa all'evento 'Tour Italiano Attrazione Investimenti'.Palazzo Lombardia, Belvedere 39 esimo piano - Nucleo Uno, piazza Città di Lombardia 1 (ore 14.00)VARIEBlockchain Forum Italia, primo forum interamente dedicato alla tecnologia Blockchain e al settore Fintech. Intervengono Fabrizio Barini, responsabile del New Business Development di Intermonte Sim, Riccardo Pozzoli, co-fondatore con Chiara Ferragni del blog più influente nella fashionblogosphere, TheBlondeSalad, Gianluca Dettori, digital expert e Giuliano Ambrosio, consulente e formatore.Talent Garden Calabiana, via Arcivescovo Calabiana 6 (dalle 9.00 alle 19.00)Prima giornata dell’ottava edizione della conferenza internazionale Integrating Cities, organizzata a Milano da Eurocities, rete che riunisce 140 città europee. La conferenza, dedicata al tema "Cities4people: Migrating ideas, inspiring integration", è parte del progetto europeo "CITIES GROW - Cities integrating refugees and migrants through economic activity", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami).Fabbrica del Vapore, via Procaccini (dalle 9.00 alle 17.30)Terza edizione dell’Innovation Summit. L’edizione 2018 è dedicata al rapporto tra innovazione e Made in Italy. Partecipano tra gli altri Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Andrea Illy, presidente illycaffè, Davide Oldani, chef, Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e Lamberto Tacoli, presidente dell’Associazione Nautica Italiana.Deloitte Arena - CityLife, largo Domodossola 1 (ore 10.30)Conferenza Stampa di presentazione del Musical Mambo Italiano.Teatro San Babila, corso Venezia 2/A (ore 11.00)Conferenza stampa ‘Fibrosi Cistica: dall’infanzia all’età adulta’.Palazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti 2 (ore 11.00)Eugenio Comincini, candidato alla segreteria regionale della Lombardia del Partito democratico, visita il quartiere di Città Studi, con Luca Costamagna e Massimo Scarinzi, assessori del Municipio 3. Poi (alle 13) incontra le rappresentanze delle associazioni studentesche presso il Politecnico di Milano, mentre, alle ore 14.30 si reca presso piazzale Gabrio Rosa per visitare alcune case popolari del quartiere Corvetto, accompagnato dal consigliere di Municipio 4 Gabriele Perego. Successivamente, alle ore 15.45, il candidato si recherà presso il Parco Oreste del Buono, in viale Campania 12, per incontrare i volontari del gruppo "wow, che mamme!" che nei mesi passati hanno organizzato interventi di rimozione di scritte vandaliche e di pulizia dello spazio pubblico. Infine, alle ore 19.00 il candidato incontrerà iscritti e simpatizzanti presso il Circolo Pallacorda, in corso magenta 52, mentre per concludere la giornata alle ore 21.00 si recherà presso il Circolo 15 Martiri, in via Marcona 101.Primo appuntamento in via Celoria, angolo via Pascoli (ore 11.30)Conferenza stampa di presentazione del 7° SOUQ Film Festival, il concorso cinematografico promosso dalla Fondazione Casa della carità in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, in programma dal 16 al 18 novembre. Partecipano Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano, don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità e Delia De Fazio, direttrice artistica del SOUQ Film Festival.Piccolo Teatro Grassi - Chiostro “Nina Vinchi”, via Rovello 2 (ore 12.30)Conferenza stampa sul tema smart & sharing mobility organizzata da NIU in occasione EICMA 2018.Rho Fiera Milano - Hall 9, booth E75 (ore 14.00)Seminario “Migrazione e mobilità sociale. Affermazione della cittadinanza attraverso il lavoro” organizzato dalla Casa della Cultura nell’ambito della quinta edizione del progetto “Milano si fa storia, Milano città aperta e plurale. Trasformazioni sociali e urbane”. Partecipano tra gli altri l’assessore alle Politiche del Lavoro Cristina Tajani, Ferruccio Capelli, Walter Cavalieri e Silvia Salvatici. Testimonianze di Estefany Cruz, Suranga DeshapriyaKatugampala e Francesco Wu, modera Reas Syed.Casa della Cultura, via Borgogna 3 (dalle ore 14.30)(Rem)