Iran: ministro Esteri Zarif, sanzioni Usa “assurde e fondamentalmente errate”

- Le sanzioni statunitensi e le richieste di Washington di un cambiamento di regime a Teheran sono "assurde, illegali e fondamentalmente errate”. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in un messaggio diffuso su Youtube all’indomani dell’entrata in vigore della seconda tranche di sanzioni statunitensi. "L'amministrazione degli Stati Uniti sembra credere che imporre sanzioni draconiane all'Iran porterà un tale dolore alla nostra nazione che ci costringerà a sottometterci alla sua volontà", ha detto Zarif nel video messaggio, pubblicato in inglese e in persiano. Il capo della diplomazia iraniana ha aggiunto: "Abbiamo superato tempi difficili a fronte di 40 anni di ostilità americana che si basavano esclusivamente sulle nostre risorse e oggi noi e i nostri partner in tutto il mondo garantiremo che la nostra gente sia meno colpita da questo assalto indiscriminato”. Nella versione in persiano del messaggio, Zarif ha dichiarato che gli Stati Uniti "rimpiangeranno questa mossa poco prudente" e ha sottolineato che le sanzioni mirano a "separare le persone l'una dall'altra e dall’establishment". Inoltre, per Zarif sarebbe meglio che gli Stati Uniti ripensassero al loro "appoggio incondizionato" all'Arabia Saudita e a Israele, che ha "accecato gli Stati Uniti verso le loro spaventose atrocità”. (Irt)