Lega: fonti, annullato incontro Salvini con parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato annullato, in casa Lega, l'appuntamento di questa sera con i parlamentari del Carroccio e il vicepremier Matteo Salvini, che era previsto nell'appartamento in dotazione al ministero dell'Interno, proprio di fronte palazzo Grazioli. A metà pomeriggio, infatti, quando ancora la capigruppo di palazzo Madama non aveva stabilito per domani mattina il voto sulla fiducia posta dal governo al decreto Sicurezza, come fanno sapere ad "Agenzia Nova" fonti di partito, è arrivata la comunicazione dell'iniziativa annullata. (Rin)