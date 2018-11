Olimpiadi 2026: approvata mozione Consiglio regionale lombardo su richiesta sostegno governo

- È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale Lombardo la mozione, presentata oggi dal capogruppo del Pd Fabio Pizzul, che invita la Regione a "sollecitare il Governo affinché stanzi adeguate risorse per sostenere la candidatura di Milano e Cortina" alle Olimpiadi invernali del 2026. "Vogliamo - ha detto Pizzul - che la candidatura di Milano e Cortina sia il più possibile sostanziosa e che ci sia un coinvolgimento più diretto del governo: no a pacche più o meno metaforiche - ha proseguito -. Ancor di più dopo tutto quello che è successo nei nostri territori in questi giorni, con i danni del maltempo, speriamo che anche dal consiglio possa arrivare una spinta per un sostegno alla candidatura a tutti i diversi livelli istituzionali". Sostegno che trova sponda dal gruppo di Forza Italia, attraverso le parole del consigliere Federico Romani che definisce "Milano e la Lombardia pronti ad accogliere questo evento" e anche dalla Lega: "Abbiamo infatti già dimostrato di poter ospitare eventi di respiro internazionale - afferma il consigliere del Carroccio Curzio Trezzani - come ad esempio Expo". In chiusura della discussione interviene anche il sottosegretario Antonio Rossi: “ci auguriamo che il governo cambi idea e decida di finanziare i Giochi".(Rem)