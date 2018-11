Maltempo: assessore regionale Foroni, in Lombardia danni per 56 milioni di euro

- L’aggiornamento sui danni del maltempo in Lombardia parla di una cifra di 56 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi in consiglio regionale l’assessore al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni durante la discussione della mozione, approvata all'unanimità, sulle iniziative urgenti per i disagi causati dal maltempo in Lombardia a seguito della richiesta di stato d'emergenza. “I danni si articolano in 43 milioni a strutture e beni pubblici e 13 milioni a beni e strutture private - ha spiegato Foroni - il triste primato per danni spetta alla provincia di Brescia, con oltre 21 milioni di euro di danni seguita da Bergamo con 20 milioni di euro”.(Rem)