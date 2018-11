Giustizia: Cantone (Anac), intervenire su prescrizione senza intervenire su meccanismi processi è ipocrita

- Il presidente dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), Raffaele Cantone, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7, a proposito del decreto Sicurezza-Immigrazione ha detto: "Io starei molto attento a mettere in discussione il principio della prescrizione, non si possono tenere aperti i processi oltre tempi ragionevoli. La soluzione non mi convince ma va riconosciuto al ministro di avere posto un tema importante, perché i processi che finiscono in prescrizione sono troppi". Tuttavia, ha aggiunto Cantone, "intervenire sulla prescrizione senza intervenire sui meccanismi della giustizia è inutile se non addirittura ipocrita, perché scarica un ulteriore peso sulla magistratura": A proposito della durata di questo esecutivo, il presidente dell'Anac ha detto: "Io credo che questo governo durerà almeno fino alle europee, poi dopo non saprei ma non sono un esperto di politica".(Com)