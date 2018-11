Ecomondo: Confagricoltura, nostro obiettivo è ridurre rifiuti organici in agricoltura

- "Il settore agricolo ha fatto notevoli passi avanti per una gestione trasparente, tracciata e orientata alla prevenzione della produzione di rifiuti. Abbiamo scelto di aderire al progetto pilota ‘Reinwaste’, perché se per la riduzione dei rifiuti organici il settore ha già fatto grossi passi avanti, ad esempio con l’utilizzo dei sottoprodotti e dei residui vegetali ed animali per la produzione di energia, siamo consapevoli che per chiudere il cerchio dell’economia circolare sia necessario ora ricercare e testare soluzioni innovative per ridurre i rifiuti non organici, verificandone l’impatto economico e ambientale". Lo ha sottolineato Confagricoltura al convegno in fiera a Rimini – che ha promosso assieme a Federalimentare, Aster e Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo – su “Soluzioni smart ed innovative per ridurre lo spreco di packaging e aumentare la competitività nel settore agroalimentare”. In tale occasione è stato presentato anche il progetto tecnologico Reinwaste, che è nato proprio per supportare le aziende agroalimentari delle regioni del Mediterraneo impegnate nel percorso di riduzione dei rifiuti inorganici. In “Reinwaste” sono coinvolti partner di Spagna, Francia e Bosnia. In Italia, oltre a Confagricoltura, partecipano Federalimentare e Aster. (segue) (Ren)