Ecomondo: Confagricoltura, nostro obiettivo è ridurre rifiuti organici in agricoltura (2)

- Nei 30 mesi della sua durata il progetto “Reinwaste” rafforzerà il network di competenze tra gli Stati dell'area mediterranea; selezionerà e testerà le migliori soluzioni innovative disponibili per prevenire i rifiuti inorganici, con lo scopo di favorire il trasferimento dell'innovazione alle PMI, facilitando la cooperazione, lo scambio di esperienze e il supporto reciproco tra gli imprenditori, con la collaborazione con esperti e di centri di ricerca e innovazione. Per contribuire ad invertire la rotta sulla gestione dei rifiuti inorganici in Italia è compito di Confagricoltura, nella prima fase del progetto, coinvolgere 15 allevamenti da latte dell’Emilia Romagna allo scopo di analizzare tutti i rifiuti non organici prodotti dalle aziende lattiero casearie come, reti per rotoballe, imballaggi di plastica e carta, film in plastica per insilaggio ecc., evidenziando i modi per ridurli. Nella seconda fase di “Reinwaste” si procederà a testare con cinque aziende lattiero casearie, selezionate tra le 15 della prima fase, le soluzioni innovative attraverso un business plan capace di identificare una precisa strategia di prevenzione. (Ren)