Uruguay: crisi economica, Fmi mette in guardia da rischio contagio dall'Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ritiene che la crisi economica argentina avrà una forte ripercussione anche in Uruguay in particolare per quanto riguardo il settore del turismo. Lo ha affermato il direttore aggiunto del Dipartimento per l'emisfero occidentale, Jorge Roldós, in dichiarazioni riportate oggi dal quotidiano "El Pais". "I rischi di contagio dall'Argentina si sono intensificati e persiste un contesto di grande incertezza politica nella regione" ha dichiarato l'esperto del Fmi, secondo il quale Bolivia e Paraguay non sono esclusi da una possibile trasmissione degli effetti della crisi. "I paesi più piccoli e vicini sono i più esposti ed una recessione maggiore di quella prevista potrebbe dare luogo a effetti considerevoli nell'area limitrofa con conseguenze importanti a livello commerciale", ha aggiunto Roldós. (segue) (Abu)