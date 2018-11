Uruguay: crisi economica, Fmi mette in guardia da rischio contagio dall'Argentina (2)

- Ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalla situazione finanziaria argentina. "L'acuirsi delle tensioni finanziarie potrebbe provocare un aumento della percezione di rischio in tutti gli investitori dei paesi integrati all'Argentina a livello regionale", ha sottolineato su questo punto il funzionario dell'organismo di credito internazionale. Sulla stessa linea, segnala sempre "El Pais", anche gli analisti di Bbva Research, Gloria Sorensen, Juan Manías e Adriana Haring, i quali ritengono che la "crisi di fiducia" in Argentina si ripercuoterà dal punto di vista turistico soprattutto in considerazione del fatto che il turismo argentino rappresenta il 60 per cento del totale e genera ingressi equivalenti a oltre il 2,5 per cento del Pil. (segue) (Abu)