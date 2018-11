Uruguay: crisi economica, Fmi mette in guardia da rischio contagio dall'Argentina (3)

- Sul fronte macroeconomico e commerciale, gli esperti del Bbva ritengono tuttavia che "le possibilità di un contagio dell'Uruguay sono ridotte grazie ad una minore esposizione alla volatilità esterna" e ad una minore dipendenza della regione. Le esportazioni verso l'Argentina sono passate infatti dal secondo al quarto posto nel ranking globale del commercio estero, dove rappresentano solamente un 5,6 per cento del totale. Le ultime proiezioni dell'Fmi riguardo l'Uruguay erano state rese note lo scorso mese di ottobre con la presentazione del World Economic Outlook, in Indonesia, e prevedono una crescita del 2 per cento nel 2018 e del 3,2 nel 2019. Si tratta per il 2018 di una proiezione ridotta rispetto alle ultime stime nelle quali si prevedeva per quest'anno un'espansione del Pil del 3,4 per cento per quest'anno. (segue) (Abu)