Uruguay: crisi economica, Fmi mette in guardia da rischio contagio dall'Argentina (4)

- L'organismo ha ad ogni modo incrementato l'ultima proiezione per il 2019 rispetto al 3 per cento stimato precedentemente. Sul fronte dell'inflazione l'Fmi prevede per il 2018 un indice del 7,9 per cento, con un deciso incremento rispetto al 6,7 per cento previsto nell'ultimo rapporto. La dinamica dei prezzi secondo l'organismo dovrebbe comunque tornare a scendere nel 2019 per attestarsi attorno al 6,7 per cento. In deciso miglioramento invece le prospettive per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti, per la quale si prevede una costante diminuzione del passivo rispetto al Pil dal -1,5 per cento del 2017, al -0,9 di quest'anno, al -0,2 per cento del 2019. Praticamente stabile l'indice di disoccupazione che, dopo un leggero aumento previsto per quest'anno al 7,9 per cento (+0,3 per cento rispetto al 2017), nel 2019 tornerà secondo le previsioni al 7,6 per cento. (Abu)