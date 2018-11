Agricoltura: Comi (FI-PPE), bene riconoscimento danni a produttori riso italiani da import a dazi zero da Sud Est Asiatico

- Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE ha commentato positivamente, sui suoi profili social, il riconoscimento, da parte della Commissione Europea "che l'import a dazi zero di riso da Cambogia e Myanmar ha provocato danni ingenti ai nostri produttori. Una vittoria per l'agricoltura #madeinItaly". "Dimostrazione che in Europa, se si combatte con serietà e senza inutili divisioni, si possono ottenere risultati concreti - aggiunge Comi - grazie al Commissario UE all'Agricoltura Phil Hogan, sempre attento all'Italia e a questa problematica". (Com)