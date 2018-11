Sicurezza: Consiglio regionale boccia mozione di 'condanna' a ronde autogestite sui treni

- È stata bocciata dalla maggioranza dell’Aula la mozione presentata dal consigliere regionale, Niccolò Carretta dei Lombardi civici europeisti, per 'condannare' le ronde autogestite per garantire la sicurezza sui treni. “Mai più ronde autogestite, nessuno si sostituisca alle forze dell’ordine” ha chiesto Caretta ricordando l’episodio dello scorso 5 ottobre quando “alcuni militanti di Forza Nuova hanno invaso le carrozze del treno Bergamo- Milano auto promuovendosi tutori dell’ordine pubblico”. “Si sono già visti - ha aggiunto - episodi di questo tipo, a livello nazionale, ma gruppi più o meno connotati politicamente che si autoproclamano difensori dell’ordine pubblico sui treni sono una novità”. Nella mozione “abbiamo chiesto - ha sottolineato l’esponente della lista civica- una chiara condanna da parte del Consiglio perché episodi come questi, in un clima generale già di per sè teso, sono gravi e trovo assurdo che per la maggioranza non sia un problema che qualcuno si improvvisi forza di polizia, tanto che la maggioranza stessa ha trovato come unica motivazione per il voto negativo la citazione dell’Anpi nella mozione e ha anche fatto un violento attacco”, ha concluso.(Rem)