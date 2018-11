Governo: Conte, in manovra quasi tutto il programma concordato nel contratto

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a "DiMartedì" in onda stasera su La7 ha detto: "Nella manovra economica abbiamo inserito quasi tutto il programma di governo, siamo in anticipo con i tempi direi. Nell'arco di qualche mese avremo realizzato quasi l'80 per cento del contratto. Abbiamo realizzato forse per la prima volta gli impegni elettorali e contrattuali". (Rin)