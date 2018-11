Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede inaugurano il Giardino della Giustizia nel quartiere Romanina. Saranno presenti: l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari, il Presidente della Commissione capitolina all’Ambiente Daniele Diaco e Monica Lozzi, Presidente del VII Municipio.Parco della Romanina, viale Luigi Schiavonetti 241 (ore 9:30)- L’assessore all’Urbanistica Luca Montuori interviene alla conferenza stampa “I concorsi di progettazione per garantire qualità e trasparenza” durante la quale sarà sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Roma Capitale, Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.Campidoglio (ore 12)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presenta i progetti vincitori del bando Arte sui Cammini.Museo del Maxxi, Sala Carlo Scarpa, via Guido Reni, 4 (ore 11:30)- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa al convegno ‘20 anni Fiaso – Prima Convention del Management della Sanità italiana tra passato, presente e futuro’.Palazzo dei Congressi, piazza John Kennedy, 1 (ore 15) (segue) (Com)