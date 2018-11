Gli appuntamenti di domani (2)

- VARIE-Convegno “ictus: fattori di rischio, prevenzione e riabilitazione”. Al centro dell’incontro i possibili legami tra l’attività lavorativa e le patologie celebrali, i temi della prevenzione e i percorsi riabilitativi dai danni neurologici. Intervengono: Domenico De Masi sociologo del lavoro, Andrea Urbani direttore generale programmazione Ministero della salute, Giuseppe Lucibello direttore generale Inail, Edoardo Alesse direttore generale Fondazione Santa Lucia, Angelo Lino Del Favero direttore generale Istituto superiore di sanità. Conclude Massimo De Felice presidente Inail.Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia, via Ardeatina 306 (ore 9)- Convegno nazionale Snals-Confsal “Istruzione e ricerca per la crescita dell’Italia: valori, attese, impegni”.Il dibattito, moderato da Antonio Polito, vedrà intervenire: Elvira Serafini, Segretario generale Snals-Confsal, Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Cristina Grieco, Coordinatrice della IX^ Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni, e Angelo Raffaele Margiotta, Segretario generale Confsal.Barcelo Aran Mantegna, via Andrea Mantegna (ore 9)- Seminario “Divertimento 2.0#MoVita” a cui è prevista la partecipazione di circa 450 persone, autorità provinciali e locali tra cui il Prefetto ed il Questore di Roma nonché esercenti di attività ricreative.Al termine dell’evento, si terrà “la firma” del protocollo per la gestione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e durante eventi di rilievo e per l’impiego del personale addetto alla pubblica incolumità nei luoghi di “movida” per la stagione 2018/2019.Spazio 900, piazza Guglielmo Marconi 26/b (ore 9)- Conferenza stampa “Tumore del polmone: diagnosi, assistenza a e cure non sono uguali per tutti” , promosso da Women Against Lung Cancer in EuropeMinistero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 (ore 11:30)- Conferenza stampa di Cgil, Cisl e Uil e di Fit Cgil Fit Cisl e Uil Trasporti sulla posizione dei sindacati confederali e di categoria in merito al referendum dell’11 novembre su Atac.Sede della Cisl di Roma Capitale Rieti, via Giovanni Mario Crescimbeni 17/A (ore 11:30)- Lancio Rapporto 2018 sulla libertà di pensiero nel mondo promosso da Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e International Humanist and Ethical Union. Religiose. Intervengono: Riccardo Magi, Segretario nazionale Radicali Italiani, Fabrizio Petri, Presidente Comitato interministeriale diritti umani, Adele Orioli, Responsabile iniziative legali Uaar e Bob Churchill, Director of Communications and Campaigns IHEU – International Humanist and Ethical Union.Camera dei deputati, via della Missione 4 (ore 14:30)- La campagna “Roma dice No” in vista del Referendum sulla liberalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale della capitale. Interverrà Nico Stumpo, membro della commissione Trasporti della Camera. Sarà presente il coordinatore nazionale di Mdp, Roberto Speranza.Camera dei deputati (ore 16)- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipa all'evento organizzato dalla Fondazione Almirante per ricordare Giorgio Almirante e Pino Romualdi a 30 anni dalla loro scomparsa.Camera dei deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari, via di Campo Marzio 78 (ore 16:30)- Il Comitato Provinciale dell'Anpi di Roma, il Museo Storico della Liberazione, le associazione della Casa della Memoria e della Storia, gli amici, festeggiano i 100 anni di Mario Fiorentini, partigiano pluridecorato e matematico di levatura internazionale.Casa della Memoria e della storia, via Francesco di Sales, 5 (ore 17)- Presentazione eventi #pizzaUnesco per la 3a Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.Rossopomodoro, Largo di Torre Argentina, 1 (ore 18)- Carlo Verdone – per la Fondazione Virna Lisi – premierà Claudia Gerini come ‘Attrice dell’anno 2018’, Ilenia Pastorelli per il Premio Giovani e Gina Lollobrigida per il Premio speciale. È prevista la partecipazione straordinaria di Ron. Conduce la serata Massimo Ghini. Il Premio Virna Lisi, giunto alla sua quarta edizione, è un evento in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli.Auditorium Parco della Musica, viale de Coubertin (ore 20:30) (Com)