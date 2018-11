Stati Uniti-Canada: premier canadese Trudeau, tariffe Usa non hanno forzato i negoziati Nafta

- Le tariffe statunitensi contro il Canada non hanno condizionato Ottawa nei colloqui di negoziazione del nuovo trattato nordamericano Nafta. Lo ha detto il primo ministro canadese, Justin Trudeau, in un'intervista all'emittente Usa “Cnn”. Per il leader liberale le tariffe non sono la ragione per cui il Canada ha accettato il nuovo accordo commerciale con Stati Uniti e Messico (United States-Messico-Canada Agreement – Usmca), respingendo la tesi del presidente Donald Trump secondo cui i dazi avrebbero invece forzato la mano. "Al contrario, siamo stati disponibili fin dall'inizio a negoziare un Nafta nuovo e modernizzato", ha detto Trudeau lunedì in un'intervista con la “Cnn”. "Siamo sempre stati disposti a venire al tavolo, a sederci e negoziare, e lo abbiamo fatto", ha detto Trudeau. (segue) (Was)