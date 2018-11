Maltempo: Gelmini (FI), superare patto stabilità e modificare Codice appalti

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Montecitorio, ha detto che "FI è vicina ai territori dissestati dal maltempo e appoggia quanto proposto dal sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco: la necessità di superare il patto di stabilità per i Comuni virtuosi, che sono stati colpiti da queste calamità naturali e che devono e possono dare risposte ai cittadini. Pensiamo che sia importante, come richiesto dalla presidente Casellati, istituire una commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul dissesto idrogeologico. Dobbiamo uscire - prosegue la parlamentare - dalla logica dell'emergenza e pianificare la manutenzione e la sicurezza del nostro territorio. I governatori delle Regioni e i sindaci devono essere messi nelle condizioni di poter dare risposte. Servono finanziamenti, ma serve soprattutto un piano strategico contro il dissesto, e serve anche modificare il codice degli appalti per consentire l'utilizzo delle risorse messe a disposizione", conclude Gelmini. (Rin)