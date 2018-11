Decreto Sicurezza: Marcucci (Pd) su fiducia, un mistero il Consiglio dei ministri "fantasma"

- Intorno al Consiglio dei ministri che avrebbe autorizzato oggi pomeriggio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a porre la questione di fiducia sul decreto Sicurezza all'esame dell'Aula di palazzo Madama, si è scatenato un piccolo giallo. Al termine della seconda conferenza dei capigruppo della giornata, il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci ha detto ai giornalisti: "Abbiamo chiesto al ministro Fraccaro di dirci esattamente quando si è svolto il Consiglio dei ministri che lo ha autorizzato. Lui non ci ha voluto rispondere, dicendo che non è tenuto a farlo. Non abbiamo capito se questo Consiglio dei ministri c'è stato, dove si è svolto. Lo definirei un Consiglio dei ministri fantasma", ha attaccato Marcucci. (Rin)