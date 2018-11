Limbiate, Gallera: nell'area Mombello due strutture per superamento Opg

- A Limbiate è previsto il completo recupero dei fabbricati nell’area di Mombello, attualmente in stato di abbandono, che definirà un’occupazione positiva del territorio e che darà certamente un valore aggiunto alla comunità locale. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera in merito al progetto per la realizzazione di una Rems, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza nel comune di Limbiate (MB) per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). “Sono previsti – ha spiegato l’assessore - interventi di ridistribuzione degli spazi interni ed adeguamenti impiantistici vari per ottenere due Residenze per alta riabilitazione a bassa intensità assistenziale da 20 posti letto ciascuna, una destinata ai pazienti di genere maschile e una a quelli di genere femminile. È previsto, inoltre, il completo recupero dei fabbricati, attualmente in stato di abbandono, nel rispetto integrale dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Opg e dell’assegnazione in casa di cura e custodia”. “L’intervento – ha concluso - prevede anche la realizzazione di opere di sistemazione esterna, di messa in sicurezza, un parcheggio per visitatori e personale dipendente. Stiamo valutando la possibilità di realizzare un hospice e altre strutture per le cure di subacuti, cioè degenti che superata la face critica necessitano di assistenza e terapie a media intensità. Allo studio c'è infine la realizzazione di strutture per grandi disabilità o Rsa per anziani”.(Com)