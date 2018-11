Ostia: Cpi, blitz contro immigrati alla stazione Lido Centro

- "Nuovo blitz di CasaPound ad Ostia dopo le ronde anti-abusivi sulle spiagge ed i mercatini rom. Questo pomeriggio i militanti, guidati dal consigliere del X Municipio, Luca Marsella, hanno sfilato alla stazione centrale e nelle vie limitrofe 'ostaggio di immigrati' ". Così una nota d Casapound."La manifestazione si è trasformata in un comizio a cui si sono aggiunti residenti e commercianti. 'Dopo i recenti episodi di violenza - ha spiegato Carlotta Chiaraluce, coordinatrice di Cpi nel X Municipio - che hanno riguardato stranieri abbiamo voluto dare un segnale forte. Prima l'accoltellamento ed il tentato omicidio tra due immigrati per questioni di droga, poi la nota rissa avvenuta sulla Roma-Lido evidenziano come la situazione intorno alla stazione sia sempre più critica. Non possono esistere zone del genere e presenteremo una mozione nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di commercianti e cittadini italiani che stanno svendendo case ed attività. Noi - conclude Chiaraluce - restiamo al loro fianco' ".(Com)