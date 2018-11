Italia-Albania: capo di Stato Meta ricevuto da presidente regione Calabria Oliviero, focus su cooperazione (2)

- La visita di Meta presso i comuni di arberesh, avviene nell ambito dell'anno di Scanderbeg, proclamato dal governo albanese in occasione del 550mo anniversario della morte dell'eroe nazionale. Il trasferimento degli arberesh in Italia avvenne subito dopo la morte di Scanderbeg, il principe albanese che fino a quel momento era riuscito ad impedire l'avanzata dell'impero ottomano verso il resto dell'Europa. Domani, in un'apposita cerimonia che si terrà a San Demetrio Corone, sede del collegio italo-albanese di Sant'Adriano, un importante organismo religioso e culturale per la conservazione del rito orientale, delle tradizioni e del patrimonio identitario degli arberesh, è prevista anche la partecipazione del presidente italiano Sergio Mattarella. (Alt)