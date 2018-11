Decreto Sicurezza: Ciriani (Fd'I,) ci asteniamo, mancate condizioni politiche minime e no confronto su emendamenti qualificanti

- In merito al decreto Sicurezza su cui è stata posta oggi la fiducia, il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, parlando con i giornalisti al termine della riunione dei capigruppo ha affermato: "Sono venute a mancare le condizioni politiche minime e quindi domani Fratelli d'Italia si asterrà. Peraltro - ha aggiunto - gli emendamenti assorbiti nel maxiemendamento sono formali e non sostanziali e soprattutto non rispondono a quelli su cui avevamo chiesto il confronto con la maggioranza, che purtroppo è mancato. Quindi la richiesta della fiducia, che è un atto politico e la mancata discussione sui nostri emendamenti qualificanti, ci inducono al voto di astensione. Avremmo preferito votare a favore, ma qualora la maggioranza ce ne avesse offerto la possibilità. Condividiamo lo spirito del decreto Sicurezza, il rovesciamento della cultura dell'accoglienza per tutti negli ultimi anni, però siamo costretti ad ammettere - ha concluso Ciriani - che questo provvedimento non contiene temi che per noi erano fondamentali come, ad esempio, il reato di integralismo islamico, la chiusura dei campi Rom e maggiori risorse per le Forze dell'ordine".(Com)