Guatemala: ampliato trattato di libero commercio con la Colombia

- Il governo del Guatemala ha ampliato il trattato di libero commercio in vigore con la Colombia, al fine di riequilibrare la bilancia commerciale favorevole a Bogotà. Lo ha reso noto il ministro dell’Economia guatemalteco Acisclo Valladares Urruela, secodno quanto riferisce l’agenzia stampa nazionale “Agn”. L’accordo, ha detto il ministro, riguarderà in particolare il settore tessile. “Sarà consentito utilizzare materie prime provenienti da Colombia, El Salvador, Guatemala e Honduras per produrre indumenti e poi esportarli nell'Unione Europea senza dazi doganali, attraverso i nostri accordi di associazione", ha spiegato Valladares in una conferenza stampa. Il governo del Guatemala ha inoltre annunciato la sigla di un protocollo commerciale con Cuba. “C’è una lista di 61 prodotti per i quali vengono ridotti o azzerati i dazi”, ha detto il ministro, annunciano che altri prodotti si aggiungeranno alla lista entro ottobre 2019. Valladares ha infine dichiarato di sperare di siglare accordi commerciali con il Perù durante il 26mo vertice iberoamericano dei capi di stato e di governo che si terrà il 15 e 16 novembre ad Antigua Guatemala. (Res)