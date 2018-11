Chiesa dei frati di Bergamo: Gallera, Regione pronta a esercitare diritto di prelazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In merito alla vendita dell'ex cappella dei frati cappuccini dell'ospedale di Bergamo alla comunità musulmana l'assessore regionale al welfare, Giulio Gallera, ha spiegato l'esistenza di alcuni passaggi prima che la vendita possa essere formalizzata e prima che la Regione possa esercitare il diritto di prelazione. Uno di questi passaggi è la verifica della provenienza del denaro: se dovesse provenire da un Paese extra Ue in quel Paese deve valere il concetto della reciprocità, altrimenti la vendita sarebbe nulla. "La procedura per l'esercizio del diritto di prelazione - ha spiegato Gallera - presuppone che sia stato già formato dal notaio l'atto di compravendita e per questi il notaio deve innanzitutto verificare la provenienza del denaro utilizzato per il saldo della compravendita”. “Se dovesse emergere che il denaro è riferibile a uno Stato extra Ue – ha detto l'assessore al welfare - il notaio deve verificare la sussistenza del principio di reciprocità, vale a dire che presso quello Stato una persona fisica o giuridica italiana deve poter acquistare un immobile da destinare alle stesse finalità, in questo caso a edificio di culto”. “Se il principio di reciprocità è rispettato – ha proseguito l'esponente di Forza Italia - il notaio procede alla stipula dell'atto di compravendita condizionato. In caso contrario, il notaio comunica tale impedimento alla stazione appaltante, che procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'assegnazione al secondo classificato”. “A questo punto – conclude Gallera - il notaio denuncia il trasferimento al Ministero e alla Regione. Dalla ricezione della denuncia entro 20 giorni la Regione deve deliberare la proposta di prelazione con indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. Qualora il Ministero rinunci al diritto di prelazione, Regione acquisirà l'immobile”.(Rem)