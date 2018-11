Roma: esercitazione di simulazione di emergenza presso delegazione diplomatica Uk

- Si è svolta ieri presso l'Ambasciata di Gran Bretagna in via XX Settembre 80/a, una esercitazione di simulazione di situazione di emergenza che prevede, nella circostanza, anche l'impiego di reparti speciali delle forze di sicurezza. Hanno partecipato all'esercitazione: equipaggi Uopi., unità cinofila antisabotaggio, team di Artificieri della Polizia di Stato e equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Lazio nonché pattuglie dei commissariati Castro Pretorio, Salario Parioli e Porta Pia, tutti coordinati dal dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dr. Massimo Improta. (Com)