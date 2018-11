Nato: Stoltenberg, restiamo a fianco dell'Afghanistan

- La Nato rimarrà impegnata nella sua missione in Afghanistan e si impegnerà a dare sostegno alle forze di sicurezza e al governo afgani. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi nella conferenza stampa dopo la sua visita in Afghanistan. Stoltenberg, dopo aver ringraziato e reso omaggio al presidente Ashraf Ghani, si è congratulato per le recenti elezioni parlamentari. "Quattro milioni di persone hanno votato e un terzo erano donne. Di fronte alle minacce dei talebani, il popolo ha dimostrato determinazione" ha detto. Secondo Stoltenberg, "una sicurezza efficace è importante per salvaguardare la democrazia e, per la prima volta, le forze afgane hanno assunto la piena responsabilità della sicurezza durante le elezioni. Questo è un risultato importante". Stoltenberg ha detto che la Nato vuole vedere il paese riuscire a farcela e per questo "circa 16mila militari provenienti da 39 diversi paesi servono nella missione Resolute Support. Insieme addestriamo, consigliamo e assistiamo le forze afgane mentre lavorano per rendere il paese più sicuro e per impedirgli di diventare un nuovo rifugio per il terrorismo internazionale" ha continuato Stoltenberg. (segue) (Beb)