Nato: Stoltenberg, restiamo a fianco dell'Afghanistan (2)

- "Nel nostro incontro di oggi ho chiarito che il sostegno della Nato continuerà. Al vertice abbiamo deciso di sostenere la nostra presenza fino a quando le condizioni non indicheranno un cambiamento appropriato e di estendere il finanziamento alle forze afgane fino al 2024" ha aggiunto. Con il sostegno della Nato, "ci sono più di 20mila forze speciali afgane e l'anno scorso l'Air Force afgana ha condotto oltre 2mila missioni" ha detto. Secondo Stoltenberg, la situazione della sicurezza resta però seria. "I militari e la polizia afgani sono in prima linea e moti vengono uccisi o feriti ogni settimana. Rendo omaggio al loro coraggio" ha proseguito il segretario che ha rivolto ai Talebani l'invito a smettere di uccidere loro connazionali. "I talebani devono capire che continuare la lotta è inutile e controproducente: se vogliono far parte del futuro dell'Afghanistan, devono sedersi al tavolo dei negoziati. Per questo gli alleati hanno accolto la proposta di pace del presidente Ghani" ha spiegato. C'è bisogno nel paese "di un processo di pace a guida afgana" che sia "inclusivo". Inoltre, la Nato confida nel governo per quanto riguarda il rispetto degli impegni in materia di buon governo, stato di diritto, lotta alla corruzione e protezione dei diritti di tutti, soprattutto delle donne. "La Nato sta con l'Afghanistan perché la stabilità in questo paese è importante per la sicurezza vostra e nostra" ha concluso Stoltenberg. (Beb)