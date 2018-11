Decreto Immigrazione-Sicurezza: Patuanelli (M5s), fiducia autorizzata da Cdm, Pd patetico

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Stefano Patuanelli, in merito al decreto Sicurezza e Immigrazione, afferma in una nota: "L'autorizzazione all'apposizione della questione di fiducia sul decreto sicurezza è stata regolarmente autorizzata dal Consiglio dei ministri, come ha ben illustrato il ministro Fraccaro si tratta di un atto endogovernativo". Per poi aggiungere: "E' patetico l'attacco di Marcucci che inventa una polemica sul nulla facendo sfoggio di una totale ignoranza. Non avendo argomenti il Pd si copre di ridicolo. E' il segno di una opposizione ridotta in condizioni pietose".(Com)