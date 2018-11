Egitto-Sudan: presidente Al Sisi conferma volontà di proseguire coordinamento con Khartum (2)

- Al termine della riunione dell’Eshc della scorsa settimana, le due parti hanno firmato 12 accordi, tra cui l'attuazione di progetti di collegamenti elettrici e ferroviari, nonché memorandum d'intesa nei settori del commercio, dell’istruzione, della migrazione, dello sviluppo e dei media. Le due parti hanno inoltre raggiunto un accordo per l’annullamento del divieto alle importazioni di prodotti agricoli egiziani da parte del Sudan. I rapporti tra Egitto e Sudan hanno visto un notevole sviluppo nell'anno in corso, grazie ai diversi incontri tra i presidenti egiziano Abdel Fatah al Sisi e sudanese Omar al Bashir avvenuti a margine del vertice africano di gennaio, nell’incontro con i ministri degli Esteri di entrambi i paesi a febbraio, durante la visita di Bashir in Egitto lo scorso marzo e durante la missione di Al Sisi a Khartoum nel mese di luglio. Quest’ultima, peraltro, è stata la prima visita all’estero di Al Sisi dopo la sua rielezione per un secondo mandato alla guida dello Stato egiziano. Sulle relazioni tra i due paesi pesa la disputa relativa al triangolo di Halayeb, amministrato dall’Egitto in virtù di un accordo bilaterale con il Sudan siglato nel 1899 per volontà dell’impero britannico, che fissò il confine tra i due paesi all’altezza del 22mo parallelo. (segue) (Cae)