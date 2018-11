Egitto-Sudan: presidente Al Sisi conferma volontà di proseguire coordinamento con Khartum (3)

- Un altro dossier sensibile che accomuna Egitto e Sudan è la Diga della Rinascita, la mega struttura che sta costruendo l’Etiopia sul fiume Nilo. Le relazioni fra Sudan ed Egitto, inoltre, hanno conosciuto una vera e propria crisi nel dicembre scorso dopo la visita a Khartum del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, considerato dal Cairo come un sostenitore dei Fratelli musulmani, gruppo fuorilegge in Egitto. La stampa locale aveva diffuso la notizia che il presidente sudanese, Omar al Bashir, aveva concesso alla Turchia l’utilizzo anche a scopo militare dell’isola di Suakin, nel Mar Rosso. L’Egitto, per tutta risposta, aveva inviato in Eritrea forniture militari egiziane consegnate nella base militare di Sawa, al confine con il Sudan. (segue) (Cae)