Egitto-Sudan: presidente Al Sisi conferma volontà di proseguire coordinamento con Khartum (4)

- Gli altalenanti rapporti tra Egitto e Sudan si inseriscono in un momento particolarmente complesso nell’ambito delle alleanze tra i paesi arabi e del Golfo e gli Stati africani, in particolare quelli del Corno d’Africa. Per la loro posizione strategica sul Mar Rosso, questi paesi hanno suscitato da tempo l’interesse di potenze regionali come Emirati, Arabia Saudita, Qatar e Turchia. La situazione si è ulteriormente complicata dal 5 giugno 2017, in seguito allo scontro tra Doha e il “quartetto” di paesi arabi boicottatori, formato da Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Il Qatar ha come alleati la Turchia e l'Iran. La contesa coinvolge anche i paesi del Corno d’Africa. (Cae)